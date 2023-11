Israel: Secretário de Estado norte-americano em Telavive para visita oficial

O secretário de Estado norte-americano chegou esta sexta-feira à capital israelita para uma visita oficial, a segunda após começar a guerra com o movimento islamita Hamas, informou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel.





Antony Blinken tem previstas reuniões com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, bem como com o Presidente, Isaac Herzog, e membros do Gabinete de Guerra de Israel.A guerra entre Israel e o Hamas começou a 07 de outubro, depois de um ataque do grupo islamita em território israelita causar 1.400 mortos, 5.400 feridos e 242 reféns em Gaza.Desde então, Israel tem bombardeado Faixa de Gaza, lançando, há uma semana, uma ofensiva terrestre, que já causou mais de 8.800 mortos e mais de 22 mil feridos.