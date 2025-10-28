Israel ordena ataques "intensos" em Gaza

Em causa está a possibilidade de o Hamas ter violado o acordo de cessar-fogo.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou esta terça-feira a realização de ataques "intensos" na Faixa de Gaza.



Bombardeamentos em Gaza causam mortes após anúncio do Hamas e apelo de Donald Trump AP Photo/Leo Correa

“No seguimento de consultas de segurança, o primeiro-ministro Netanyahu ordenou o exército a realizar imediatamente fortes ataques na Faixa de Gaza”, escreveu o gabinete do primeiro-ministro na rede social X.

Israel alega que o Hamas violou claramente o acordo de cessar-fogo, assinado a 10 de outubro. Segundo o jornal The Jerusalem Post, o grupo palestiniano terá disparado um míssil antitanque e tiros contra os soldados israelitas.

Como consequência, as Forças de Defesa de Israel (IDF) realizaram ataques contra uma infraestrutura do grupo palestiniano, localizada no sul de Gaza, confirmou esta terça-feira o gabinete de Netanyahu citado pelo The Jerusalem Post.

"A resposta a estas violações será muito mais significativa do que as respostas da última vez", disse ao mesmo jornal uma fonte israelita.

O Hamas entretanto já reagiu a esta decisão. Em comunicado, o grupo acusou Israel de "fabricar falsos pretextos para levar a cabo novos passos agressivos" em Gaza e garantiu que o país está a obstruir os esforços do Hamas para encontrar os corpos de refens mortos em Gaza.

Em atualização