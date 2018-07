O parlamento israelita aprovou esta quinta-feira uma lei que consagra o país como nação judaica e o hebraico como única língua oficial. A lei está a provocar controvérsia junto da minoria árabe de Israel, que acusa-a de ser racista e no limite do Apartheid.

O objectivo da lei agora aprovada passa por "garantir o carácter de Israel como o Estado nacional dos judeus, para definir na Lei Básica os valores de Israel como um Estado democrático judaico, no espírito dos princípios da Declaração de Independência", segundo um comunicado no site do Knesset, parlamento de Israel.

"Este é um momento definidor para aos anais do Sionismo e para a história do estado de Israel", garantiu Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, sobre a legislação.

O debate no parlamento durou até de madrugada, com o diploma aprovado com 62 votos a favor e 55 contra no total de 120 lugares no organismo estatal, dirigido por um governo de direita. Muitos deputados árabes não participaram na votação em protesto e o parlamentar palestiniano Ayman Odeh denunciou a falta de carácter democrático do diploma, erguendo uma bandeira negra para simbolizar "o funeral da democracia". Ahmed Tibi, um legislador árabe afirmou: "Anuncio em choque e tristeza a morte da democracia".

Também o deputado palestiniano Jamal Zahalka acusou o primeiro-ministro israelita de forçar os cidadãos a escolher entre ser judaicos ou democratas.

Relativamente à população árabe, a nova legislação considera que os "os árabes terão uma categoria especial, todos os judeus terão o direito de migrar para Israel e obter a cidadania de acordo com as disposições da lei, o Estado agirá para reunir os judeus no exílio".

Foi a primeira vez que Israel aprovou uma medida com uma referência directa à identidade judaica, até agora evitada devido à presença de outras culturas e religiões que estão no país desde 1948 e representam 20% da população total.

A população árabe em Israel soma 1,8 milhões de pessoas, cerca de 20% dos 9 milhões de habitantes. Esta é maioritariamente descendente de Palestinianos que se mantiveram no território após o conflito entre Árabes e Judeus que culminou na guerra de 1948 e a criação de Israel. Muitos dos que ficaram no país sofrem ainda discriminação, acesso a serviços com qualidade inferior e piores condições a nível de saúde, educação e habitação.