O Supremo Tribunal espanhol anunciou esta quinta-feira a recusa da extradição do antigo líder catalão, Carles Puigdemont, da Alemanha, sob as acusações de má gestão de fundos públicos.



A maior instituição legal de Espanha rejeita assim a opção de extradição proposta pela Audiência Territorial de Schleswig-Holstein, no Norte da Alemanha, que decidiu na quinta-feira passada enviar Puigdemont para Espanha, no âmbito da acusação referida. O tribunal não aceita a acusação de rebelião, uma vez que considera que o político só queria fazer um referendo, e não quer expulsar o antigo presidente catalão com base nesse crime.