O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou este domingo que avançará com um ataque "devastador" contra o Hezbollah, aliado do Irão, em caso de ataque do movimento xiita libanês.

"No fim-de-semana, ouvimos Hassan Nasralla vangloriar-se dos seus planos para atacar", afirmou hoje Benjamin Netanyahu, citado pela agência France Presse.