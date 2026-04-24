Irão: Voos internacionais em aeroporto de Teerão retomados no sábado

O tráfego aéreo de passageiros no Irão foi interrompido no início da ofensiva israelo-americana, a 28 de fevereiro, como medida de segurança imediata.
Os voos internacionais no Aeroporto Internacional Imam Khomeini, em Teerão, um dos dois principais aeroportos da capital iraniana, vão ser retomados no sábado, anunciou esta sexta-feira a agência de notícias iraniana ISNA.
Aeroporto de Teerão vai retomar voos internacionaisAP
A autoridade de aviação civil iraniana já tinha avançado na segunda-feira que tanto este aeroporto como o segundo maior de Teerão, o Mehrabad, iam retomar as operações, mas sem adiantar a data estimada.
"De acordo com um comunicado do Aeroporto Internacional Imam Khomeini, os voos internacionais para Istambul [Turquia] e Mascate [Omã] serão retomados amanhã [sábado]", noticiou a ISNA.
O tráfego aéreo de passageiros no Irão foi interrompido no início da ofensiva israelo-americana, a 28 de fevereiro, como medida de segurança imediata.
Apesar da reabertura técnica dos aeroportos, muitas companhias internacionais mantêm suspensões ou restrições devido aos riscos de segurança e escassez de combustível na Europa.