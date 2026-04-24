Irão: Voos internacionais em aeroporto de Teerão retomados no sábado

O tráfego aéreo de passageiros no Irão foi interrompido no início da ofensiva israelo-americana, a 28 de fevereiro, como medida de segurança imediata.

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Os voos internacionais no Aeroporto Internacional Imam Khomeini, em Teerão, um dos dois principais aeroportos da capital iraniana, vão ser retomados no sábado, anunciou esta sexta-feira a agência de notícias iraniana ISNA.



Aeroporto de Teerão vai retomar voos internacionais AP

A autoridade de aviação civil iraniana já tinha avançado na segunda-feira que tanto este aeroporto como o segundo maior de Teerão, o Mehrabad, iam retomar as operações, mas sem adiantar a data estimada.

"De acordo com um comunicado do Aeroporto Internacional Imam Khomeini, os voos internacionais para Istambul [Turquia] e Mascate [Omã] serão retomados amanhã [sábado]", noticiou a ISNA.

O tráfego aéreo de passageiros no Irão foi interrompido no início da ofensiva israelo-americana, a 28 de fevereiro, como medida de segurança imediata.

Apesar da reabertura técnica dos aeroportos, muitas companhias internacionais mantêm suspensões ou restrições devido aos riscos de segurança e escassez de combustível na Europa.