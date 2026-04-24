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24 de abril de 2026 às 07:25

Trump afasta cenário nuclear enquanto conflito com o Irão continua

O presidente dos Estados Unidos garante que as forças convencionais já foram suficientes para atingir objetivos militares, numa altura de elevada tensão no Médio Oriente.

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