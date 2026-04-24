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24 de abril de 2026 às 10:35

“Trabalhamos com documentos oficiais”: Pedro Sanchéz reage à notícia de que os EUA admitem suspender Espanha da NATO

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, reagiu, esta sexta-feira, à notícia de que um documento interno do Pentágono sugere que Espanha deveria ser suspensa da NATO por não colaborar com os EUA na guerra com o Irão. Sánchez desvalorizou e disse que o governo espanhol trabalha com “documentos oficiais”.

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