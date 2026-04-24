Irão: Sánchez propõe prolongamento de fundos europeus por seis meses a um ano

O primeiro-ministro espanhol defendeu o prolongamento destes fundos pela necessidade de "prosseguir com a eletrificação e com a transformação energética verde", como ficou de novo demonstrado com a atual guerra no Médio Oriente.

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O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, propôs aos restantes líderes europeus o prolongamento por mais seis meses a um ano dos fundos Next Generation, associados aos planos de resiliência, com mecanismos para facilitar o investimento em energias renováveis.



Pedro Sánchez LUSA_EPA

A proposta foi feita na quinta-feira, no arranque do Conselho Europeu que decorre no Chipre, disse hoje o próprio Sánchez, em declarações a jornalistas à chegada para o segundo dia da reunião.

Além do prolongamento dos fundos Next Generation, para além de agosto deste ano, Sánchez propôs uma flexibilização das regras fiscais para investimentos em energias renováveis, explicou.

O primeiro-ministro espanhol defendeu o prolongamento destes fundos pela necessidade de "prosseguir com a eletrificação e com a transformação energética verde", como ficou de novo demonstrado com a atual guerra no Médio Oriente.

"É uma lição de todos estes choques energéticos derivados das guerras", afirmou.

Os líderes da UE estão hoje reunidos em Nicósia para o segundo dia de uma cimeira informal em Chipre, que vai começar com uma discussão sobre o financiamento do orçamento da União Europeia para o período entre 2028 e 2034.

À hora de almoço, está previsto um dos momentos mais simbólicos desta cimeira: um encontro com os líderes do Líbano, Egito e Síria, do príncipe herdeiro da Jordânia e do secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo.