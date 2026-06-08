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08 de junho de 2026 às 12:01

“Precisamos de sair”: Passageiros pedem para abandonar avião após alertas de ataque do Irão em Telavive

Passageiros de um voo que aterrava, esta segunda-feira, no aeroporto de Ben Gurion, em Telavive, Israel, mostraram urgência em desembarcar após receberem nos telemóveis alertas de ataque aéreo do Irão.

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