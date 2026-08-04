Sábado – Pense por si

PASSATEMPOS

Descubra os novos desafios da SÁBADO

JOGAR

Portugal

VN Gaia: diretor municipal exonerado devido a alegada falsa licenciatura

Marco Alves
Marco Alves 07:30
Adicione como fonte preferencial no Google

Uma alegada falsificação de habilitações académicas levou a câmara de Luís Filipe Menezes a afastar o ex-adjunto do vice-presidente e atual diretor municipal de habitação (que defende ter havido um incêndio na faculdade, que destruiu registos)

Habilitação académica: licenciatura em Ciências, Universidade do Porto, 1985. Era esta a formação curricular de Paulo Ferreira do Amaral referida no seu despacho de nomeação como Diretor Municipal de Habitação da câmara de Vila Nova de Gaia, a 16 de fevereiro de 2026 – que acabaria por levar à sua demissão.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Presidente da Câmara câmara Formação Académica Denúncia Luís Filipe Menezes Álvaro Santos Universidade do Porto Partido Social Democrata Vila Nova de Gaia
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

VN Gaia: diretor municipal exonerado devido a alegada falsa licenciatura