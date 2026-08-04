Entrámos na fortaleza dos milionários

E podemos fazê-lo, porque as vias do empreendimento de luxo, onde se concentram as maiores fortunas do mundo, são, afinal, públicas. Jeff Bezos, Nicole Kidman, Sharon Stone, entre outros, apontados como compradores VIP, têm, em rigor, lotes. Mas a circulação da SÁBADO durou breves momentos: a segurança interceptou a viatura e vieram logo mais seis carros cercar-nos. A odisseia de um projeto urbanístico com 20 anos de história e que pode ver no Repórter SÁBADO, domingo, dia 9, às 21h40.
Circulamos pela estrada calcetada do Costa Terra, em modo de passeio, com árvores a crescerem nas bermas. Ao fundo, as gruas anunciam as futuras moradias de luxo. A construção segue a bom ritmo naquele que é o empreendimento mais exclusivo de Melides, no concelho de Grândola, por concentrar algumas das maiores fortunas do mundo. Entre elas estará a de Jeff Bezos, fundador da Amazon, que, segundo consta, comprou aqui uma casa. Mas, para já, o que mais se vê são trabalhadores da construção civil. A visita à fortaleza de luxo ainda mal começou quando uma viatura 4x4 interceta o carro da reportagem da SÁBADO. Momentos depois, já são seis carros a cercar-nos. Uma funcionária aproxima-se e pede-nos a identificação, apesar de, em rigor, estarmos numa via pública.