Irão: Teerão lista 56 museus e sítios históricos atingidos por ataques aéreos

Muitos dos locais atingidos integram a lista do Património Mundial da UNESCO e a recorda que os bens culturais estão protegidos pelo direito internacional.

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O Governo iraniano estima que os ataques aéreos israelitas e norte-americanos tenham atingido pelo menos 56 museus e sítios históricos em todo o país desde o início da campanha de bombardeamentos, no final do mês passado.



Danos no Palácio Golestan, em Teerão AP

A estimativa mais recente, publicada pela agência de notícias semioficial Tasnim, citada pela Europa Press, confirma danos no Palácio Golestan, Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês) e ex-palácio real da era Cajar, na histórica Cidadela de Teerão, no Palácio de Mármore, no edifício da Polícia Municipal, no antigo edifício do Senado, na Mesquita Sepahsalar e no Palácio Farahabad.

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As autoridades relatam ainda danos no Museu Arqueológico de Sanandaj e nos museus de Khosrowabad e Asef Vaziri, na província do Curdistão iraniano.

Os monumentos históricos de Isfahan também sofreram danos significativos nas recentes vagas de ataques, particularmente o complexo da Praça Naqsh-e Jahan, um dos maiores do mundo, Património Mundial da UNESCO, a Grande Mesquita Abássida do Imã Khomeini e o Palácio Chehel Sotoun.

A histórica Escola Secundária Kezazi em Kermanshah, a Mansão Sabzabad, a Casa Branca em Band Siraf (Província de Bushehr) e o Museu Arqueológico de Darehshahr em Ilam também foram afetados.

A UNESCO manifestou a sua preocupação com os danos nos sítios do Património Mundial e reiterou que os bens culturais estão protegidos pelo direito internacional. Este organismo internacional reconheceu um total de 29 sítios do Património Mundial neste país da Ásia Central.

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