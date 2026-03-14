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14 de março de 2026 às 15:06

EUA divulgam imagens de ataques contra ilha iraniana de Kharg

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) divulgou vídeos que mostram os ataques realizados contra alvos militares na ilha de Kharg, no Irão, considerada um ponto estratégico para as exportações de petróleo do país. As imagens fazem parte da ofensiva militar norte-americana no atual conflito na região.

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