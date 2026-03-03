Sábado – Pense por si

03 de março de 2026 às 15:12

Vídeo mostra destruição em palácio iraniano património da UNESCO

O Palácio de Golestan, em Teerão, Irão, ficou danificado após um ataque aéreo que atingiu uma área próxima do edifício. O palácio é Património Mundial da UNESCO. As imagens recolhidas pela AP durante uma visita guiada à imprensa pelo governo iraniano mostram janelas partidas e tetos danificados.

