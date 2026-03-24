Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
24 de março de 2026 às 23:00

Quem despreza os aliados acaba sozinho

Trump destratou os aliados e depois chamou-lhes "cobardes" por não quererem ajudar a resolver Ormuz. O Presidente dos EUA teve o seu "momento Pearl Harbor" ao lado da primeira-ministra japonesa e agravou a ideia de que partiu para o Irão sem plano e sem a mínima noção do que poderá acontecer no "dia seguinte". Já agora: quando poderá ser esse "dia seguinte"? Alguém vislumbra como é que isto pode acabar?

Donald Trump andou mais de um ano a desprezar os aliados da União Europeia e outros países como Canadá ou Austrália, rotulando-lhes de "fracos", "falhados", "aproveitadores" e até coisas piores. Avançou para a guerra ao Irão só com Israel e sem se preocupar minimamente em montar uma argumentação defensável à luz do Direito Internacional, muito menos atendendo a receios e alertas de parceiro no Médio Oriente. Bastaram duas semanas para que se percebesse que Trump avançou irresponsavelmente para uma guerra que tem tudo para pôr o Irão e toda aquela região em polvorosa, com risco de guerra civil e recrudescimento de rivalidades étnicas.

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