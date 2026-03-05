Irão: Portugal transmite "total solidariedade" à Turquia após ataque atribuído a Teerão

As defesas da NATO na Turquia informaram na quarta-feira que tinham intercetado um míssil iraniano sobre o Mediterrâneo oriental e que estilhaços da munição caíram no extremo sul do país, sem causar vítimas, o que o Governo turco confirmou.

O Governo português expressou esta quinta-feira “total solidariedade” à Turquia após o ataque do Irão, cuja autoria foi entretanto negada por Teerão, e apelou ao fim da “vertigem iraniana da escalada indiscriminada do conflito”.



Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros Marcos Borga/LUSA_EPA

“Portugal expressa total solidariedade à Turquia após o ataque do Irão, repelido pela defesa aérea da NATO”, escreveu hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), numa mensagem na rede social X, na qual identificou o chefe da diplomacia turca, Hakan Fidan.

O ministério dirigido por Paulo Rangel sublinhou que “a Turquia promove estabilidade e responsabilidade: nada justifica esta provocação”.

“A vertigem iraniana de escalada indiscriminada do conflito tem de parar”, referiu ainda.

No entanto, o Estado-Maior das Forças Armadas do Irão negou ter lançado um míssil contra a Turquia.

"As Forças Armadas da República Islâmica do Irão respeitam a soberania da Turquia, país vizinho e amigo, e negam qualquer lançamento de mísseis contra o seu território", indicou o Estado-Maior iraniano num comunicado divulgado pelos meios de comunicação social do país.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a liderança do país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Incidentes com projéteis iranianos foram também registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.