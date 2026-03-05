Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Irão: Petroleiro Sonangol Namibe atingido no Iraque, sem vítimas

Lusa 17:41
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de março
As mais lidas

O petroleiro tinha um contrato com a petrolífera estatal do Iraque, SOMO, e dirigia-se a um terminal iraquiano para carregar 80.000 toneladas métricas de combustível iraquiano, informaram uma fonte iraquiana e um agente marítimo.

O petroleiro Sonangol Namibe, com bandeira das Bahamas, foi atingido esta quinta-feira quando se encontrava ancorado perto do porto iraquiano de Khor al Zubair, confirmou fonte da petrolífera estatal angolana.

Petroleiros no Estreito de Ormuz
Petroleiros no Estreito de Ormuz Morteza Akhoondi/Tasnim News Agency/AP

O incidente provocou apenas danos materiais no casco, tendo sido atingido um dos tanques de lastro, que não continha petróleo já que a embarcação ainda não estava carregada, adiantou a mesma fonte à agência Lusa.

Segundo um comunicado divulgado pela Sonangol, o navio encontrava-se ao serviço da Stena Sonangol Suezmax Pool, 'joint-venture' entre a petrolífera angolana e a sueca Stena Bulk e os relatórios preliminares apontam para a ocorrência de uma explosão localizada na área do convés, quando a embarcação aguardava operações de carregamento.

"Toda a tripulação encontra-se em segurança, não havendo registo de feridos. O navio mantém-se estável e sob controlo operacional", adianta a Sonangol Trading & Shipping, acrescentando que os "procedimentos de segurança previstos foram prontamente ativados, estando em curso avaliações técnicas adicionais, em coordenação com as autoridades marítimas locais e as entidades técnicas competentes".

Segundo a imprensa internacional, o petroleiro foi abordado por uma pequena embarcação desconhecida à 01:20, hora local, de hoje, tendo-se ouvido, pouco depois, um forte estrondo.

O petroleiro tinha um contrato com a petrolífera estatal do Iraque, SOMO, e dirigia-se a um terminal iraquiano para carregar 80.000 toneladas métricas de combustível iraquiano, informaram uma fonte iraquiana e um agente marítimo.

A Guarda Revolucionária do Irão disse na quinta-feira que tinha atingido um petroleiro norte-americano na parte norte do Golfo e que o navio estava em chamas.

Artigos Relacionados
Tópicos Irão ferida atingido Explosão Sonangol Moçâmedes Iraque
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão: Petroleiro Sonangol Namibe atingido no Iraque, sem vítimas