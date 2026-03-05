Irão: Míssil iraniano atinge principal refinaria do Bahrein e provoca incêndio entretanto controlado

A refinaria, gerida pela companhia petrolífera pública BAPCO, situa-se em Sitra, na costa leste, a sul da capital.

Um ataque com um míssil atribuído ao Irão provocou esta quinta-feira um incêndio na principal refinaria de petróleo estatal do Bahrein, entretanto controlado, anunciou o gabinete de comunicação do país do Golfo.



"Um incêndio deflagrou numa unidade da refinaria BAPCO Energies na sequência de um ataque com míssil iraniano. O incêndio foi totalmente controlado", indicou o gabinete, em comunicado.

A refinaria, gerida pela companhia petrolífera pública BAPCO, situa-se em Sitra, na costa leste, a sul da capital.

"Não há feridos a registar e as operações de refinação prosseguem. Está atualmente em curso uma avaliação dos danos", segundo o comunicado.

As monarquias do Golfo têm sido alvo de ataques iranianos desde sábado, em resposta a uma vasta ofensiva israelo-norte-americana contra o Irão.

O Ministério do Interior do Bahrein tinha indicado inicialmente que uma instalação situada numa zona industrial que alberga uma refinaria de petróleo tinha sido "visada", sem precisar que se tratava da principal refinaria do país.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.