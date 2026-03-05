Irão: Estreito de Ormuz e golfos Pérsico e de Omã declarados zonas de guerra

A declaração confere aos tripulantes de navios direitos reforçados, incluindo o de solicitar o repatriamento a expensas do armador.
O estreito de Ormuz e os golfos Pérsico e de Omã foram classificados esta quinta-feira como "zona de operações de guerra" pelo setor marítimo, após uma reunião entre sindicatos e empregadores mundiais.
Golfo PérsicoAP
A declaração confere aos tripulantes de navios direitos reforçados, incluindo o de solicitar o repatriamento a expensas do armador, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).
A designação responde à "dimensão das perturbações e dos riscos enfrentados pelas tripulações civis na região", explicaram as duas partes num comunicado conjunto, referindo-se a centenas de navios bloqueados devido à guerra no Médio Oriente.
A Organização Marítima Internacional (IMO, em inglês) anunciou esta quinta-feira que cerca de 20.000 tripulantes e 15.000 passageiros estavam bloqueados no Golfo Pérsico desde o início da ofensiva israelo-americana contra o Irão.
Teerão respondeu à ofensiva com ataques contra os países da região.