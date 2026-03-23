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23 de março de 2026 às 18:12

“Talvez eu”: Trump afirma que poderá vir a controlar o Estreito de Ormuz com o “próximo aiatolá”

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, esta segunda-feira, que poderá vir a controlar o Estreito de Ormuz com o “próximo aiatolá”. Trump garantiu ainda que existem cerca de “15 pontos” sobre os quais os EUA e o Irão estão de acordo.

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