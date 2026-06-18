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18 de junho de 2026 às 10:40

"Não foi fácil, posso garantir-vos": o momento em que Trump assina acordo com o Irão durante jantar em Versalhes

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou, esta quarta-feira, o memorando que põe fim à guerra com o Irão. A assinatura do documento aconteceu durante um jantar no Palácio de Versalhes, em França.

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