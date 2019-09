O presidente iraniano afirmou este domingo que a presença de forças estrangeiras no Golfo "aumenta a insegurança" na região e na indústria do petróleo, depois de os Estados Unidos terem anunciado que vão enviar reforços militares para a região."O Irão não vai permitir que violem as suas fronteiras", afirmou Hassan Rohani na abertura de um desfile militar em Teerão, onde anunciou que o país vai apresentar à ONU, "nos próximos dias", um plano de cooperação para garantir a segurança "do Golfo Pérsico, do Estreito de Ormuz e do Mar de Omã".O Pentágono anunciou na sexta-feira que os EUA vão enviar reforços militares para a região do Golfo, a pedido da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, em resposta a ataques a campos petrolíferos que Washington atribui ao Irão.O secretário de Defesa, Mark Esper, disse que o ataque às instalações petrolíferas da Arábia Saudita, no passado dia 14, representa "uma escalada dramática da agressão iraniana", que justifica o reforço de forças militares naquela região do Golfo.