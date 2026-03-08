Irão já escolheu o sucessor de Khamenei

O nome do próximo aiatola ainda não foi confirmado.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

A Assembleia de Peritos do Irão, responsável por escolher o sucessor do aiatola Ali Khamenei, já chegou a um consenso sobre quem será o próximo líder supremo do país e nas próximas horas deve ser anunciado o nome. A agência de notícias iraniana Mehr, que referiu também que ainda existem “alguns obstáculos” que têm de ser resolvidos antes da nomeação oficial.



Irão escolhe sucessor para Khamenei AP Photo/Ethan Swope

Mohsen Heydari, representante da província de Khuzestan, referiu que “o candidato mais adequado, aprovado pela maioria da Assembleia de Peritos, foi designado”. Enquanto outro membro do órgão, Mohammad Mehdi Mirbagheri, confirmou, num vídeo divulgado pela agência Fars, que “uma decisão firme, refletindo a posição maioritária, foi tomada”.

Ali Khamenei governou o Irão durante 37 anos e foi morto no dia 28 de fevereiro no seguimento dos ataques israelitas e norte-americanos ao país, desde então o país tem sido dirigido pelo Conselho de Liderança Iraniano. O novo aiatola não será apenas o líder político do país, mas também o responsável máximo do xiismo.

Tanto os Estados Unidos como Israel já afirmaram que o sucessor de Khamenei passará a ser um alvo dos ataques ao Irão.