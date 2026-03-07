Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de março de 2026 às 15:19

Milhares de pessoas protestam em Bagdade após morte de líder iraniano e apelam à solidariedade com o Irão

Milhares de iraquianos reuniram-se, esta sexta-feira, nas ruas de Bagdade para condenar a morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei e mostrar apoio ao Irão, manifestando-se contra as ações dos EUA e Israel.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30