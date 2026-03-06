Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de março de 2026 às 14:21

O momento em que Israel bombardeia bunker subterrâneo de Ali Khamenei no Irão

As Forças de Defesa de Israel divulgaram um vídeo do que afirmam ser o ataque ao bunker subterrâneo que pertencia a Ali Khamenei, no Irão. Segundo Israel, o ataque desta sexta-feira foi realizado por 50 caças que largaram 100 bombas neste complexo no centro de Teerão. O líder supremo do Irão foi morto nos ataques de sábado e, segundo as autoridades israelitas, não chegou a usar o bunker.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)