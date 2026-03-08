Sábado – Pense por si

Polícia investiga explosão em frente à embaixada dos Estados Unidos em Oslo

12:29
Não há registo de feridos.

A polícia norueguesa está a investigar uma explosão ocorrida na madrugada deste domingo em frente à embaixada em Oslo, Noruega, não existem relatos de feridos.  

A polícia recebeu relatos de um “barulho alto” ou explosão por volta da 1h00 da manhã e terá sido causado por algum tipo de dispositivo incendiário, referiu Frode Larsen, porta-voz da polícia de Oslo numa conferência de imprensa esta manhã.  

Apesar de não existirem mais dados sobre o ataque, os investigadores acreditam que a embaixada era o alvo e estão à procura dos responsáveis.  

Os meios de comunicação locais estão a noticiar que a explosão causou danos leves numa das entradas da embaixada e os moradores da área referiram que a rua ficou coberta de fumo nos momentos a seguir.  

O serviço de segurança da polícia norueguesa não alterou o nível de alerta terrorista no país apesar de a ministra da Justiça e Segurança Pública Astri Aas-Hansen referir que “este é um inaceitável que está a ser tratado com a máxima seriedade”. “A polícia afirmou que está a investigar e nada indica que a situação represente qualquer perigo para o público”. 

A Embaixada dos Estados Unidos em Oslo ainda não prestou declarações sobre o sucedido.  

