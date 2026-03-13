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13 de março de 2026 às 19:03

“Temos de parar esta guerra”: António Guterres apela ao cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, apelou nesta sexta-feira, em Beirute, no Líbano, a um cessar-fogo imediato entre Israel e o Hezbollah. Acrescentando que é necessário abrir um caminho que "permita ao Líbano tornar-se um país independente".

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