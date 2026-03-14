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14 de março de 2026 às 10:22

"Derrota e rendição não fazem parte do nosso vocabulário”: Hezbollah diz estar preparado para um “longo confronto”

O líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou, esta sexta-feira, que o grupo está preparado para um confronto prolongado com Israel, garantindo que o movimento não recuará apesar dos ataques israelitas no Líbano.

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