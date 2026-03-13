Sábado – Pense por si

13 de março de 2026 às 10:52

Augusto Santos Silva: "Este conflito no Irão está a ser dirigido por três fanáticos"

Uma série de fortes explosões abalou esta sexta-feira Teerão, segundo jornalistas da agência noticiosa francesa AFP, após Israel anunciar nova onda de ataques, neste 14.º dia de ofensiva conjunta com os EUA contra a República Islâmica. Augusto Santos Silva, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, abordou no NOW o conflito no Médio Oriente.

