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21 de março de 2026 às 08:01

Trump critica NATO por falta de apoio e coragem na reabertura do Estreito de Ormuz

O presidente norte-americano, Donald Trump, criticou a NATO, esta sexta-feira, por não apoiar os esforços para reabrir o Estreito de Ormuz. Trump defendeu que a operação é simples, mas exige mais meios e envolvimento dos aliados.

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