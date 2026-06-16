Irão contratou psicólogos experientes para “moldar” mensagens dirigidas a Trump

Antes de avançar para qualquer acordo, o Irão terá integrado “psicólogos seniores” no grupo de conselheiros que acompanha as negociações com os Estados Unidos, devido ao comportamento errático de Donald Trump.

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Avaliar a condição mental do presidente dos EUA e ajudar os negociadores a elaborar mensagens transmitidas a Donald Trump: é esta a missão de um grupo de psicólogos contratados pelo Irão para lidar com o comportamento do presidente dos Estados Unidos. A informação foi revelada ao Drop Site - uma plataforma independente de jornalismo de investigação - por um responsável iraniano não identificado.



Responsável iraniano diz que Trump tem "padrão de comportamento psicopático" AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

A decisão terá produzido resultados, já que, segundo o mesmo responsável, as “reações de Trump melhoraram” após a integração destes especialistas na equipa negocial ter ajudado a moldar as mensagens transmitidas a Trump através de mediadores regionais.

“Acrescentámos dois psicólogos seniores ao círculo de aconselhamento das negociações para podermos moldar mensagens dirigidas ao Presidente Trump a partir da perspetiva de gerir o que consideramos ser um padrão de comportamento psicopático”, disse a fonte iraniana ao Drop Site.

Os psicólogos começaram a auxiliar os negociadores em abril, após a ronda inicial de conversações bilaterais em Islamabad, no Paquistão. “As reações [de Trump] melhoraram visivelmente desde que começámos a incorporar as recomendações destes conselheiros nas nossas mensagens e comunicações escritas”, afirmou o responsável, que não está autorizado a falar publicamente.