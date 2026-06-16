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16 de junho de 2026 às 18:00

Trump garante reabertura total do Estreito de Ormuz até sexta-feira

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, esta terça-feira, que o Estreito de Ormuz estará totalmente reaberto à navegação até sexta-feira, no âmbito do acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irão. A declaração foi feita durante um encontro com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, à margem da cimeira do G7.

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