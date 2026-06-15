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15 de junho de 2026 às 18:01

“Espero que isto acabe com a guerra”: Von der Leyen e António Costa destacam acordo de paz entre EUA e Irão

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, destacaram o acordo anunciado entre os EUA e o Irão, defendendo que o entendimento pode contribuir para a estabilidade no Médio Oriente.

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