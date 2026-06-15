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15 de junho de 2026 às 20:00

“Vão acontecer muitas coisas boas no Médio Oriente”: Trump destaca potencial do acordo com o Irão

O presidente norte-americano afirmou que o acordo deverá produzir efeitos favoráveis, sublinhando o seu otimismo quanto à evolução da situação.

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