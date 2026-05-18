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Irão: Agência Internacional de Energia avisa que reservas de petróleo vão esgotar-se numa questão de semanas

Lusa 12:16
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Alerta foi feito durante o primeiro dia da reunião dos ministros das Finanças do G7 em Paris.

O diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, advertiu esta segunda-feira que a 'almofada' das reservas comerciais de petróleo acumuladas antes da guerra no Médio Oriente e do encerramento de Ormuz vai-se esgotar numa questão de semanas.

Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia
Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia AP

As reservas "estão a esgotar-se muito rapidamente", alertou Birol em declarações à imprensa durante o primeiro dia da reunião dos ministros das Finanças do G7 em Paris, que termina na terça-feira.

Questionado se se trata de semanas ou meses, respondeu que "ainda restam várias semanas, mas devemos estar cientes de que está a diminuir rapidamente".

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