Investigação conclui que Bento XVI sabia de casos de abuso sexual na Igreja alemã e que nada fez

Os pontos-chave de uma investigação divulgada esta quinta-feira revelam que o Papa emérito Bento XVI sabia de quatro casos em que membros do clero alemão abusaram sexualmente de crianças, durante os anos em que foi arcebispo de Munique e de Freising, na Alemanha, entre 1977 e 1982, e que nada fez para o prevenir ou punir os agressores.



Martin Pusch, advogado do escritório Westpfahl Spilker Wastl, que foi encarregado pela arquidiocese de Munique de conduzir a investigação, afirmou, citado pela CNN, que apesar das conclusões, o ex-pontífice de 94 anos continua a negar qualquer responsabilidade pelo sucedido.



Em causa estarão duas situações de abuso sexual perpretadas durante os seus mandatos, que foram inclusive do conhecimento do Estado alemão. Apesar de sancionadas pela justiça alemã, os dois agressores mantiveram a sua atividade na Igreja, detalha o Guardian, num artigo publicado esta quinta-feira.