Líder da Igreja alemã pede demissão ao Papa por ter falhado nos caso de abusos sexuais

O arcebispo de Munique pediu a sua demissão do cargo ao Papa Francisco. O cardeal Reinhard Marx, uma das figuras liberais mais influentes da igreja católica, defendeu o seu pedido como a necessidade de ter de parilhar responsabilidades na "catástrofe" dos casos de abusos sexuais levados a cabo por membros da igreja nas últimas décadas.



Francisco deve agora anunciar se aceita ou não o pedido de Reinhard Marx. Esta decisão é o culminar de várias investigações levadas a cabo na Alemanha a casos de abusos sexuais de menores. Na semana passada, o Vaticano enviou dois bispos para investigar a arquidiocese de Colónia, a maior da Alemanha, e onde existem várias suspeitas.



"Tenho de partilhar a responsabilidade pela catástrofe de abusos sexuais levados a cabo por membros da igreja nas últimas décadas", escreveu na carta enviado ao Papa e que está publicada no site da arquidiocese. Com este gesto o cardeal espera que seja criado espaço para um novo começo.