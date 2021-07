Família reencontra filho 24 anos depois de ter sido raptado

Criança tinha dois anos e meio quando foi levada por uma desconhecida, em 1997. Pai fez mais de meio milhão de quilómetros em moto durante as últimas duas décadas, em busca do filho. O caso deu origem a um filme.

Guo Gangtang nunca esquecerá o dia 21 de setembro de 1997. O filho de dois anos e meio, Guo Xinzhen, brincava à porta de casa da família, na cidade de Liaocheng, província de Shandong, na China, quando uma mulher desconhecida o levou. No mês seguinte ao desaparecimento, o pai perdeu cerca de 20 quilos e viu a cor do cabelo mudar para branco. Desesperado, decidiu-se a percorrer quase toda a China (exceto Tibete e Xinjiang), em busca do filho, distribuindo panfletos e recolhendo informações.