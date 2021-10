Vários feridos em tiroteio em escola secundária no Texas

Polícia nos EUA

Um tiroteio numa escola secundária em Arlington, no Texas, EUA, resultou em vários feridos, avança a CNN. As vítimas foram levadas para o hospital., de acordo com a CNN.



As escolas nas proximidades foram encerradas. As autoridades estão atualmente à procura de um atirador. O mayor Jim Ross disse aos órgãos de comunicação social locais que "pelo menos duas pessoas ficaram feridas" e que estão à procura do suspeito.



A escola secundária tem cerca de 1.900 alunos. De acordo com as autoridades, os alunos vão ser enviados para o ponto de encontro com os pais assim que o perímetro escolar estiver "seguro".