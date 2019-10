As bebés que nascem e são lançadas à fogueira na Índia

Na Índia, o país mais perigoso do mundo para as mulheres, é muito comum acabar com a vida de um bebé quando é uma menina. Em certos casos nem chegam a nascer pois a gravidez é interrompida no momento em que os pais sabem o sexo da criança, revela o El País.





Desde 1994 que a Índia proíbe os testes durante a gravidez para saber qual o sexo do bebé. No entanto, isso não impede que atualmente 41% das mortes neonatais femininas seja deliberada. Inclusivamente, explica o jornal, é frequente que as famílias tentem acabar com a vida das meninas na infância – ou com ausência de cuidados médicos ou com má alimentação. Acontece ainda serem vendidas a máfias para exploração sexual Outro aspeto preocupante para as mulheres no país é a educação. Enquanto mais de 80% dos homens estão alfabetizados, uma em cada três mulheres não sabe ler. Por não completarem um nível de educação básica acabam por viver dependentes dos homens.De acordo com a mais recente pesquisa da Fundação Thomas Reuters, a Índia é o país mais perigoso do mundo para as mulheres. O país ocupa o primeiro lugar no que toca ao risco de violência sexual e abuso contra as mulheres.Em Bombai, um jornalista do jornal espanhol viu de perto o infanticídio . Há mais de uma década conheceu uma jovem de 15 anos que estava grávida. Meses depois, quando viu que a jovem já não tinha barriga, decidiu perguntar pelo bebé. "Era uma menina e dizem que nasceu morta", explicou-lhe o interlocutor depois de uma conversa com a família. Mas minutos depois, longe dos familiares e da jovem, disse-lhe: "Enterraram-na viva quando nasceu".

"Como é que uma mulher pode tirar a vida à sua própria filha por ser mulher?", perguntou o jornalista. "Evita muito sofrimento", respondeu o interlocutor, comprovando a normalidade da prática no país.

Em duas ocasiões, o jornalista chegou a encontrar corpos de bebés carbonizados em fogueiras, "como se de lixo se tratasse".