Na Índia, a matança indiscriminada do animal pelos seus órgãos colocou-o à beira da extinção. Agora, a polução de tigres tem crescido de forma estável, chegando aos quase 3000 exemplares: um censo realizado de quatro em quatro anos revelou que houve um aumento em 30%, com 2967 exemplares, mais 2226 do que há quatro anos.

Em 2006, existiam apenas 1411 tigres na Índia. A esperança do governo indiano é que o número chegue aos 3700 animais de 2022.

Para o primeiro-ministro indiano, a subida do número de animais é uma "conquista histórica". "Reafirmamos o nosso empenho em proteger os tigres", garantiu Narendra Modi quando o relatório foi divulgado. "Há cerca de 15 anos, havia uma preocupação séria com o decrescimento da população de tigres. Foi um grande desafio para nós, mas com determinação conseguimos atingir os nossos objetivos", congratulou-se.

Só neste país, na altura da independência da Grã-Bretanha em 1975, havia 40 mil tigres. Recuando vários anos, em 1900 existiam no mundo mais de 100 mil exemplares, um número que desceu para 3200 em 2010, revelando que a espécie estava em risco de extinção.

Para combater o problema, a Índia e outros 12 países com populações deste grande felino juntaram-se para dobrar o número da espécie até 2020.

O censo utilizou quase 26 mil câmaras que captaram perto de 350 mil imagens em territórios conhecidos dos tigres num espaço de 380 mil quilómetros, anunciou o ministro do Ambiente Prakash Javadekar.