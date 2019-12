Na Índia, várias pessoas celebraram nas redes sociais e nas ruas o anúncio da polícia, que matou os quatro homens acusados de violar em grupo e assassinar uma veterinária de 27 anos em Hyderabad.

Durante uma reconstituição do crime, os quatro homens foram mortos ao tentar retirar as armas aos agentes, relatou a polícia. Dois agentes ficaram feridos.

Por dia, são apresentadas 90 queixas de violação na Índia. Muitos outros casos não são denunciados devido ao estigma social que paira nas vítimas. No tribunal, os casos arrastam-se e muitos não resultam em condenações, indicam peritos legais à Reuters.

Algumas vítimas e as suas famílias acabam por ser atacadas por levar os crimes à Justiça. Muitas vezes, os criminosos são homens poderosos, como políticos locais.

Segundo a Reuters, a irmã da veterinária morta agradeceu à polícia, dizendo que se sentia "muito feliz" pelas mortes dos suspeitos: "Penso que este será um exemplo e ninguém pensará em fazê-lo. E acho que isto foi em tempo recorde."

As mortes também são vistas como justiça noutros casos, como o de uma estudante de 23 anos violada por um grupo de homens e morta em 2012, um caso que gerou revolta no país. Quatro homens foram condenados e encontram-se no corredor da morte, enquanto são decididos recursos à pena.

Para a mãe desta vítima, também é necessário agradecer à polícia. "Pelo menos por uma filha foi feita justiça. Eu grito há sete anos, castiguem os culpados mesmo se é preciso fazê-lo quebrando as leis e depois vejam como a sociedade muda para sempre", afirmou, citada pela Reuters.

A chamada "justiça sumária" – administrada sem que seja feito um julgamento justo – contra políticos corruptos e violadores é um tema recorrente nos filmes de Bollywood, recorda a Reuters. Mas este caso abre precedentes preocupantes.

"A justiça não pode ser feita pelas próprias mãos", frisa Maneka Gandhi, deputado. "Os tribunais iam ordenar que [os acusados] fossem enforcados. Se os matam com armas antes de o processo decorrer, qual é o objetivo de ter tribunais, polícia e lei?"