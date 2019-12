Índia. Mulher queimada por violadores a caminho do tribunal

Violações sem violência deviam ser legalizadas, defende realizador na Índia Declarações surgem uma semana depois de uma mulher de 27 anos ter sido violada por quatro homens, que queimaram de seguida o seu corpo. - Mundo , Sábado.

Uma mulher de 23 anos foi queimada por cinco homens quando ia a caminho do tribunal testemunhar contra dois deles, que a teriam violado no passado mês de março. O caso passou-se na cidade de Unnao, Índia.Depois do ataque, em que os homens a prenderam, arrastaram para um terreno baldio, regaram com gasolina e incendiaram, a mulher ficou com 70% do corpo queimado, impossibilitando assim o seu testemunho em tribunal.A polícia indiana afirmou aos jornalistas que isto se tratou de uma vingança, uma vez que a vítima apresentou queixa contra os homens depois da violação. Além disso, a vítima e um dos violadores tinham tido uma relação no passado, sendo que este prometeu que se casava com ela em troca de favores sexuais.Este ataque junta-se a outros dois tornados públicos nos últimos dias: uma veterinária de Hyderabad foi violada, asfixiada e queimada até à morte por quatro homens, sendo que o mesmo aconteceu a uma adolescente em Bihar. Só em 2017 foram violadas 32 mil mulheres na Índia, segundo números do Estado, mas muitos afirmam que podem ser muitas mais.