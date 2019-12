O comentário polémico

Uma semana depois de quatro homens terem violado e queimado o corpo de uma mulher na Índia , um realizador está sob críticas no país. Defendeu que as mulheres deviam andar com preservativos para o caso de serem violadas e que violações "não violentas" deviam ser legalizadas.Daniel Shravan escreveu um longo comentário no Facebook, em que defende que a violação "não é uma coisa séria, mas o homicídio é imperdoável", e que o governo "devia legalizar a violação sem violência pela segurança das mulheres"."Ao satisfazer o desejo sexual, os homens não matariam as mulheres", escreveu. Alegou ainda que as vítimas são mortas porque lutam contra o agressor ou usam gás pimenta. Além disso, as jovens com mais de 18 anos deviam ser educadas acerca da violação, sobre como não devem negar o desejo sexual do homem.Nas redes sociais, várias pessoas apelam ao boicote dos filmes de Shravan.As suas declarações surgem depois de Priyanka Reddy, veterinária de 27 anos, ter sido violada por homens que lhe ofereceram ajuda para tratar de um pneu furado na sua mota. Estes violaram-na à vez num terreno baldio, sufocaram-na, puseram o seu corpo numa carrinha, compraram gasolina e gasóleo numa bomba de estrada e acabaram por imolar a vítima.