Incêndio no Golfo do México foi causado por relâmpagos

A estatal Petróleos Mexicanos(PEMEX) disse na segunda-feira que a fuga de gás e o incêndio numa instalação no Golfo do México na sexta-feira foram causados por relâmpagos.



Fogo no Golfo do México DR

"De acordo com os boletins meteorológicos, no dia 02 de julho houve uma trovoada com fortes chuvas na área das plataformas do ativo Ku, o que levou a uma avaria no funcionamento do equipamento de turbocompressão a gás, bombeamento pneumático necessário para a produção dos poços", disse a companhia petrolífera estatal em comunicado.

Também foi detetada uma fuga num gasoduto de bombeamento que alimenta os poços da plataforma. Depois o gás subiu à superfície e, devido a descargas elétricas e chuvas fortes o fogo deflagrou, indicaram.

Por outro lado, salientaram que não houve derramamento de petróleo e que "ações imediatas para controlar o incêndio que ocorreu à superfície do mar, evitaram danos ambientais".

A Pemex informou que iniciou o programa final de reparação da linha de bombagem pneumática afetada e que estão a ser realizadas análises para identificar a causa da fuga de gás no gasoduto.

O incidente gerou na semana passada críticas sobre a gestão da companhia petrolífera estatal e realçou os riscos da política energética do Governo mexicano.

Há anos que a Pemex atravessa uma crise de produção e dívida, que ascende a 96.000 milhões de euros.

Esta segunda-feira, na sua conferência diária, o Presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, relatou que a Petróleos Mexicanos e o Ministério do Ambiente e Recursos Naturais (Semarnat) estão a trabalhar em conjunto para abordar as consequências da fuga da última sexta-feira.

"Felizmente não houve perda de vidas humanas, foi controlada relativamente depressa, em poucas horas. A investigação já começou e também tanto a Pemex como o Ministério do Ambiente começaram a fazer uma análise dos danos que foram causados e, claro, vamos reparar todos os danos", disse o Presidente.

Além disso, indicou que se tratou de um acidente alegadamente relacionado com tempestades e descargas elétricas, tal como confirmado pela Pemex.

De qualquer forma, disse, a Procuradoria-Geral da República (FGR) está a investigar os acontecimentos de sexta-feira.