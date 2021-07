Ex-cunhada implica Bolsonaro num esquema de empregos fictícios

Jair Bolsonaro é implicado em gravações áudio de estar no centro de um esquema de empregos fictícios. Nas gravações, divulgadas esta segunda-feira pelo site UOL, a ex-cunhada do presidente do Brasil diz claramente que entregava parte do salário a Jair ao longo dos 20 anos em que ocupou cargos públicos.



Esta declaração de Andrea Siqueira Valle é a primeira que implica diretamente o presidente brasileiro Jair Bolsonaro no esquema de corrupção conhecido por "rachadinha". Consiste na entrega de cargos falsos a familiares que depois lhe devolviam parte do salário - segundo as declarações de Andrea cerca de 90%. Um dos familiares, o seu irmão André Siqueira Valle terá mesmo sido despedido por Bolsonaro por falhar estas entregas, devolvendo apenas pequenas porções do que ganhava.



"O André deu muito problema porque ele nunca devolveu o dinheiro certo que tinha de ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver R$ 6.000 [996 euros], ele devolvia R$ 2.000, R$3.000. Foi um tempão assim até que o Jair pegou e falou: 'Chega. Pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo'. Não sei o que deu pra ele", pode ouvir-se Andrea dizer na gravação que foi entregue ao site UOL por uma fonte que pediu o anonimato.