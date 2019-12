Pelo menos 43 pessoas morreram e 16 ficaram feridas, este domingo, num incêndio que deflagrou num edifício onde funciona um mercado no centro da capital da Índia, Nova Deli, segundo um novo balanço feito pela polícia.

O anterior balanço apontava para 34 mortos.

O responsável médico de um hospital estatal Kishore Singh disse que as vítimas foram levadas ao hospital por equipas de resgate.

A causa do incêndio, que começou por volta das 05h30 (00h30 em Lisboa) está a ser investigada.

O chefe dos Serviços de Bombeiros, Atul Garg, disse que o incêndio foi extinto numa operação que mobilizou 25 viaturas.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, descreveu o incêndio como "extremamente horrível". "Os meus pensamentos estão com aqueles que perderam os seus entes queridos. Desejo aos feridos uma rápida recuperação", expressou o governante numa publicação na rede social Twitter.





The fire in Delhi’s Anaj Mandi on Rani Jhansi Road is extremely horrific. My thoughts are with those who lost their loved ones. Wishing the injured a quick recovery. Authorities are providing all possible assistance at the site of the tragedy.