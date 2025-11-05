Sábado – Pense por si

Mundo

Hotéis flutuantes, militares na rua e espaço aéreo limitado: Brasil prepara-se para receber líderes mundiais

Isabel Dantas 13:27
As mais lidas

Há grande azáfama por estes dias na cidade de Belém, no Pará, que será palco da COP30

O Brasil vai receber nos próximos dias 143 delegações com vários líderes mundiais, ministros e representantes de organizações internacionais no âmbito da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudança Climática (COP30) e o governo de Lula da Silva não descura qualquer pormenor do que diz respeito ao planeamento e segurança. A conferência realiza-se entre 10 e 21 deste mês, em Belém, mas há muito que as autoridades brasileiras praparam uma 'mega operação' na capital do Pará, porta de entrada para a região do Baixo Amazonas.

Os dois navios de cruzeiro que vão alojar muitos dos participantes na COP30
Militares garantem a segurança
Organização da COP30 ultima detalhes
Os dois navios de cruzeiro que vão alojar muitos dos participantes na COP30
Militares garantem a segurança
Organização da COP30 ultima detalhes

Foram destacados 3 mil militares e a Força Aérea Brasileira dividiu o espaço aéreo da cidade portuária em três zonas: branca (reservada), amarela (restrita) e vermelha (proibida), consoante o nível de segurança. Na amarela é proibido o uso de drones e, na vermelha, no centro da operação, não haverá qualquer tipo de voo, com exceção de aeronaves de segurança pública para a proteção das personalidades presentes.

Os militares estão autorizados, mediante um decreto de Lula da Silva, a defenderem o espaço aéreo com recurso a aviões com sensores, defesa antiaérea e mísseis.

No aeroporto de Belém foi também instalada uma sala de controlo, onde serão tomadas todas as decisões. As instalações foram também dotadas de novos sistemas anti-drones, bem de reabastecimento das aeronaves.

Mas a operação não contempla apenas a Força Aérea. O Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM), a Marinha e a Polícia Militar do Pará vão revezar-se na vigilância do rio.

Hotéis flutuantes

A oferta hoteleira de Belém é escassa e o governo brasileiro - que na qualidade de organizador tem de garantir alojamentos adequados - resolveu o problema com navios de cruzeiro, que já estão atracados no porto de Belém e têm causado sensação por estes dias, pela sua envergadura. 

O MSC Seaview, por exemplo, tem capacidade para mais de 5 mil passageiros, com 1.400 tripulantes e 2 mil cabines. Com a altura de um prédio de 24 pisos, o luxuoso navio tem ainda um átrio de quatro andares, 17 bares e lounges, cinema, discoteca, lojas, ginásio, spa, espaço infantil, 5 piscinas... Além de uma área VIP para quem procura ter mais privacidade. O Costa Diadema é ligeiramente mais pequeno mas igualmente luxuoso. Tem capacidade para receber quase cinco mil passageiros.

O governo brasileiro gastou, segundo a imprensa do país, mais de 77 milhões de euros só para garantir o 'aluguer' as embarcações. As delegações vão pagar entre 100 e 600 dólares (entre 87 e 520 euros) pelo alojamento flutuante, com a verba a reverter para os cofres públicos.

Preços a subir

Antes da chegada dos participantes a cidade tem vindo a registar uma subida de preços nos hotéis e no... açaí. Segundo a CNN Brasil, o preço do alojamento subiu 24,54% no Pará nos últimos 12 meses (mais do dobro da média nacional) e a tarifa dos táxis 'cresceu'  24,53% no último ano.

E se há coisa que os turistas do Pará por estes dias vão querer provar é o açaí, fruta típica daquela região, cujo preço também disparou. Custa mais 18,55 por cento do que há um ano... 

A COP integra todos os países que assinaram e ratificaram a convenção das Nações Unidos sobre a mudança do clima. António Guterres, secretário-geral da ONU, tem feito do clima uma das suas principais batalhas desde que assumiu a liderança do organismo e certamente espera que esta reunião possa reforçar os compromissos climáticos, bem como alinhar as políticas internacionais com vista à redução do aquecimento global.

Artigos Relacionados
Tópicos Defesa Hotelaria e alojamentos Preços Ambiente Brasil Pará Belém Luiz Inácio Lula da Silva Organização das Nações Unidas António Guterres Missionários do Sagrado Coração polícias militares do Brasil CNN Brasil
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

Hotéis flutuantes, militares na rua e espaço aéreo limitado: Brasil prepara-se para receber líderes mundiais