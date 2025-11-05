Sábado – Pense por si

Atropelamento em massa na ilha francesa de Oléron causa 10 feridos: motorista gritou "Allah Akbar"

Isabel Dantas 11:07
Há crianças entre os peões atingidos, de acordo com o presidente da câmara local.

Várias pessoas ficaram feridas esta quarta-feira após um atropelamento em massa na ilha de Oléron, em Charente-Maritime, França. O suspeito, que utilizou o próprio veículo, foi detido pelas autoridades. Há duas crianças entre os 10 feridos, de acordo com as informações adiantadas pelo presidente da câmara local.

Polícia francesa

Segundo o jornal 'Le Parisien', as primeiras investigações revelam que o homem gritou "Allah Akbar" depois do atropelamento, mas, de acordo com o procurador público de Le Rochelle, Arnaud Laraize, a Procuradoria Antiterrorismo "não está envolvida nesta fase". 

O 'Le Figaro' acrescenta que se trata de um homem de 35 anos, que reside a cerca de quatro quilómetros do local, já conhecido da polícia por delitos comuns, incluindo comportamentos erráticos e consumo de drogas e álcool.

A imprensa revela ainda que na bagageira do carro foram encontradas botijas de gás, mas Arnaud Laraize explicou que esta informação ainda está ser apurada. Certo é que antes de ser detido o homem tentou incendiar o veículo.

Foram atingidos peões e um ciclista, tendo sido acionado um helicóptero para o local, que transportou os feridos mais graves para o hospital.

